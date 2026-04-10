Ungheria 2026 | gli ultimi sondaggi politici elettorali le accuse di Orban e l’intervento di Trump

A due giorni dal voto in Ungheria, i sondaggi elettorali indicano un leggero vantaggio dell’opposizione guidata da Peter Magyar rispetto a Viktor Orban. Tuttavia, una quota significativa di elettori non ha ancora preso una decisione definitiva. Nel frattempo, il premier in carica ha rivolto alcune accuse alle forze avversarie, mentre un intervento di un ex presidente degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione sui temi della campagna elettorale.

Budapest, 10 aprile 2026 - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni in Ungheria ribadiscono che l'opposizione guidata da Peter Magyar resta in vantaggio su Viktor Orban a due giorni dal voto, ma pesa ancora l'alta quota di indecisi. Secondo l’indagine condotta tra il 7 e il 9 aprile dall'istituto Publicus e diffusa dalla testata ungherese Nepszava, Magyar si attesta al 38% tra tutti gli elettori, contro il 29% di Orban. Il vantaggio si allarga tra chi ha già scelto: 52% per il leader di Tisza, 39% per il premier. Resta però un dato chiave: un elettore su quattro (il 25%) afferma di non avere ancora deciso. Il videomessaggio del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e e l’intervento di TrumpBudapest, 10 aprile 2026 - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni in Ungheria ribadiscono che l'opposizione guidata da Peter Magyar resta in vantaggio su...

Ungheria, gli ultimi sondaggi certificano il crollo del consenso di Orban: per la prima volta in testa c’è il partito d’opposizioneIn Ungheria i sondaggi danno Orban in svantaggio: il leader dell'opposizione Tisza è avanti di otto punti in vista del voto del 12 aprile.

Giorgia Meloni e Salvini nello spot elettorale di Orbán per le elezioni ungheresi di Aprile

Temi più discussi: Ungheria, Orban rincorre: ecco gli ultimi sondaggi; Ungheria: elezioni in bilico, Orbán a rischio; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Le elezioni in Ungheria stanno diventando pericolose.

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica ... fanpage.it

Elezioni Ungheria 2026, i sondaggi indicano Tisza in vantaggio: possibile fine dell’era OrbánElezioni parlamentari in Ungheria 2026: il partito Tisza di Peter Magyar potrebbe ribaltare il governo di Viktor Orbán. tag24.it

Le bombe israeliane sul Libano minacciano la tregua. In Ungheria si decide il futuro dell'Unione europea. Ascolta la nuova puntata del Mondo con Giulia Della Michelina e Peter Téchet. - facebook.com facebook

L’Ungheria va al voto spaccata tra paese profondo e élite urbane La società è polarizzata tra grandi città e campagne. Le elezioni, terreno di scontro tra potenze estere, influiranno sul ruolo europeo di Budapest. Di Fabrizio Agnocchetti x.com