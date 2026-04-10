A due giorni dal voto in Ungheria, i sondaggi politici indicano un vantaggio dell'opposizione guidata da Peter Magyar rispetto a Viktor Orban. Tuttavia, una quota significativa di elettori resta indecisa, mantenendo aperta la possibilità di cambiamenti nell’esito elettorale. Le tensioni tra le parti politiche sono aumentate, con Orban che ha rivolto accuse contro gli avversari. Nel frattempo, un intervento esterno ha attirato l’attenzione, senza tuttavia influire sui dati di partenza.

Budapest, 10 aprile 2026 - Gli ultimi sondaggi sulle elezioni in Ungheria ribadiscono che l'opposizione guidata da Peter Magyar resta in vantaggio su Viktor Orban a due giorni dal voto, ma pesa ancora l'alta quota di indecisi. Secondo l’indagine condotta tra il 7 e il 9 aprile dall'istituto Publicus e diffusa dalla testata ungherese Nepszava, Magyar si attesta al 38% tra tutti gli elettori, contro il 29% di Orban. Il vantaggio si allarga tra chi ha già scelto: 52% per il leader di Tisza, 39% per il premier. Resta però un dato chiave: un elettore su quattro (il 25%) afferma di non avere ancora deciso. Il videomessaggio del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e e l’intervento di Trump

Ungheria, gli ultimi sondaggi certificano il crollo del consenso di Orban: per la prima volta in testa c’è il partito d’opposizioneIn Ungheria i sondaggi danno Orban in svantaggio: il leader dell'opposizione Tisza è avanti di otto punti in vista del voto del 12 aprile.

Leggi anche: Il piano di Mosca per favorire Orbán alle elezioni in Ungheria: «I servizi russi gli proposero un finto attentato». I sondaggi e le “spie” in Ue

Giorgia Meloni e Salvini nello spot elettorale di Orbán per le elezioni ungheresi di Aprile

Temi più discussi: Ungheria: elezioni in bilico, Orbán a rischio; Ungheria, Orban rincorre: ecco gli ultimi sondaggi; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Le elezioni in Ungheria stanno diventando pericolose.

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta storica ... fanpage.it

Elezioni Ungheria 2026, i sondaggi indicano Tisza in vantaggio: possibile fine dell’era OrbánElezioni parlamentari in Ungheria 2026: il partito Tisza di Peter Magyar potrebbe ribaltare il governo di Viktor Orbán. tag24.it

Le bombe israeliane sul Libano minacciano la tregua. In Ungheria si decide il futuro dell'Unione europea. Ascolta la nuova puntata del Mondo con Giulia Della Michelina e Peter Téchet. - facebook.com facebook

L’Ungheria va al voto spaccata tra paese profondo e élite urbane La società è polarizzata tra grandi città e campagne. Le elezioni, terreno di scontro tra potenze estere, influiranno sul ruolo europeo di Budapest. Di Fabrizio Agnocchetti x.com