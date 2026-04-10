L’associazione Aloe odv prosegue il suo ciclo di incontri con l’iniziativa intitolata “La ricchezza nascosta”, dedicata a scoprire realtà meno conosciute. Questa volta si concentra sulla scuola di Makamba, in Burundi, riconosciuta come un esempio di eccellenza educativa nel paese. L’attenzione si focalizza sulla sua storia e sul ruolo che svolge nella comunità locale, offrendo un’occasione di approfondimento su un’istituzione che si distingue nel panorama nazionale.

Continua il percorso informativo proposto dall’associazione Aloe odv denominato ’La ricchezza nascosta. Dal territorio di Fermo ai territori del Mondo’ alla scoperta delle tante realtà del territorio della Marca Fermana che operano per la solidarietà internazionale. Dopo il Burundi con l’associazione ’Amici del Burundi e di p. Vittorio Blasi’ di Belmonte Piceno e il Gambia con la rete della Fattoria Sociale Montepacini – First Drop Initiative Manduar, questa volta torniamo di nuovo in Burundi con l’associazione Scuola Makamba Onlus di Civitanova. Questa terza tappa, sempre con il patrocinio del Comune e della Provincia di Fermo, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’eccellenza in Burundi: la scuola Makamba

Giraffe Verdi è ora anche bilingue: così la scuola d’infanzia si conferma un’eccellenzaGrazie a un accordo oggetto di recente firma, la decennale esperienza della scuola Bee English confluisce e rafforza l’offerta formativa di Giraffe...

Predazzo: Giorgetti visita la Scuola Alpina, polo olimpico e centro d’eccellenza per la Guardia di Finanza.Giorgetti a Predazzo: Un Villaggio Olimpico che Investe nel Futuro della Guardia di Finanza Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo...

Si parla di: Incontro a Fermo sulla Scuola Makamba, eccellenza scolastica del Burundi.

Un’eccellenza in Burundi: la scuola MakambaContinua il percorso informativo proposto dall’associazione Aloe odv denominato ’La ricchezza nascosta. Dal territorio di Fermo ai territori del ... ilrestodelcarlino.it

Un'eccellenza scolastica in Burundi, la Scuola Makamba. Incontro a Fermo sabato 11 aprileFERMO - Prosegue il percorso informativo proposto dall’associazione ALOE OdV denominato La ricchezza nascosta. Dal territorio di Fermo ai territori del Mondo alla scoperta delle tante realtà del ter ... corrierenews.it