Una via per Pedenovi | Mai più vittime politiche

Il Comune di Opera ha deciso di intitolare una via a Enrico Pedenovi, assassinato circa 50 anni fa. La giunta comunale ha approvato la scelta, che mira a ricordare la figura di Pedenovi e a mantenere vivo il suo ricordo. La strada sarà dedicata a lui in una zona cittadina, senza altre cerimonie pubbliche programmate. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’amministrazione locale.

Il Comune di Opera dedica una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni fa. La giunta comunale ha approvato l’intitolazione nel cinquantesimo anniversario dell’omicidio, avvenuto a Milano il 29 aprile del 1976 e rivendicato dal gruppo eversivo di estrema sinistra Prima Linea, con l’obiettivo dichiarato di lasciare un segno nella memoria collettiva e trasmettere un messaggio forte alle nuove generazioni: rifiutare ogni forma di violenza politica e difendere sempre il valore del confronto democratico. Una nuova via porterà dunque il nome di Enrico Pedenovi, consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano e vittima del terrorismo negli anni più bui della storia repubblicana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una via per Pedenovi: "Mai più vittime politiche" Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni faOpera, 9 aprile 2026 - Una via intitolata a Enrico Pedenovi consigliere provinciale del Msi vittima del terrorismo. Leggi anche: “Mai più”: perché celebriamo il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto Argomenti più discussi: Una via per Pedenovi: Mai più vittime politiche; Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni fa. Una via per Pedenovi: Mai più vittime politicheOpera, intitolazione all’avvocato del Msi ucciso da Prima Linea nel 1976 La libertà di parola e di opinione è un pilastro della nostra democrazia. ilgiorno.it Il Comune di Opera dedicata una via a Enrico Pedenovi, ucciso 50 anni faLa giunta comunale approva l’intitolazione nel cinquantesimo anniversario dell’omicidio rivendicato da Prima Linea: Un messaggio alle nuove generazioni contro ogni violenza ... ilgiorno.it A 50 anni dal barbaro assassinio di Enrico Pedenovi, ricordiamo un uomo che ha pagato con la vita la sua scelta d’amore. Un testimone di libertà, vittima dell’antifascismo militante, ucciso a Milano nel primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Nel suo - facebook.com facebook