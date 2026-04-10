Una serata da Medioevo al Vidia con il concerto dei Bardomagno

Una serata al Vidia ha visto esibirsi i Bardomagno, band che combina sonorità folk rock con elementi di musica tradizionale. Il concerto ha alternato brani in italiano arcaico a momenti di divulgazione storica, accompagnati dall’uso di strumenti tradizionali. L’atmosfera ha richiamato il Medioevo, rivisitato in chiave moderna e ironica, creando un’esperienza musicale che mescola passato e presente.

Il medioevo 2.0 si muove tra folk rock, ironia dissacrante, italiano arcaico, divulgazione storica e strumenti tradizionali. Domani sera al Vidia club arrivano i ‘Bardomagno’, emanazione musicale della community satirica ‘Feudalesimo e Libertà’, seguitissima sulle varie piattaforme social. Guidati da Valerio ‘Abdul il Bardo’ Storch (già chitarrista dei Nanowar of Steel), con Edoardo Sala (ex membro dei Folkstone), Joseph Ierace e Massimo Volontè, i menestrelli imperiali cantano in un ‘neo-volgare’ inventato, tra flauti e cornamuse intrecciati a chitarre rock. Le tematiche del gruppo spaziano dalla peste nera alle crociate, fino a episodi come lo Schiaffo di Anagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una serata da Medioevo al Vidia con il concerto dei Bardomagno Si balla al Vidia Club con il tradizionale Carnival Party "Remember Sclero's"Sabato 7 febbraio al Vidia Club si torna a ballare con una delle grandi feste in programma per il 2026: il carnival party "Remember Sclero's". Una serata di grande musica. Concerto benefico al TirinnanziNon si fermano le iniziative organizzate dalla Fondazione Bianca Ballabio e il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 8 aprile con “Una voce... Bardomagno - Magister Barbero Live @Notami Argomenti più discussi: Una serata da Medioevo al Vidia con il concerto dei Bardomagno; Luci, nascite, passaggi: la vivace notte medievale; Il Musée du Cluny propone una serata senza tempo per la Nuit des Musées di quest'anno.; Pandino - Cena medievale. Trotula. La storia della prima donna medico del MedioevoCon una scrittura intensa e documentata, Paola Presciuttini racconta la vita di Trotula, donna colta e coraggiosa che ... msn.com Medioevo a Valvasone 2025 - Ludos e mestieri - Foto HvF Studio - facebook.com facebook Medioevo del diritto di Francesco Calasso 10 aprile 2026, ore 16 x.com