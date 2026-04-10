Il prossimo 18 aprile si terrà una passerella dedicata a Grace nella Sala “Federica Monteleone” del Palazzo Campanella, dopo una conferenza stampa svoltasi al Polo Culturale “Mattia Preti”. L'evento prevede l'esposizione di creazioni e modelli e rappresenta un momento di presentazione pubblica. La giornata segue un incontro con i media avvenuto alcuni giorni prima nello stesso complesso.

Una passerella per Grace torna il 18 aprile nella Sala “Federica Monteleone” dopo la conferenza stampa al Polo Culturale “Mattia Preti”.. È stato il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella a ospitare, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione della IV edizione di Una passerella per Grace – L’Amore che Dà la Vita, moderata dal giornalista Francesco Chindemi. L’iniziativa dell’Associazione Grace ETS unisce moda, testimonianza e sostegno alle persone che affrontano un percorso oncologico. L’evento si terrà sabato 18 aprile, nella Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale. La passerella sarà animata da donne che hanno vissuto o stanno vivendo la malattia, trasformando la sfilata in un momento di visibilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Una passerella per Grace: il 18 aprile al Palazzo Campanella

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Si parla di: Reggio Calabria, ai nastri di partenza la IV edizione di Una Passerella per Grace.

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