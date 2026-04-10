Una nuova gestione per il museo Si riaccende l’ipotesi del restyling

Dopo quasi due decenni, la gestione della biglietteria e dei servizi di un museo a Fiesole passa a una nuova società. La società di Udine ha vinto il bando pubblico, sostituendo il consorzio precedente. La novità apre la possibilità di interventi di restyling, anche se al momento non sono stati annunciati dettagli o programmi specifici. La modifica interessa le attività legate all’accoglienza e ai servizi offerti ai visitatori.

Dopo quasi 20 anni, la gestione della biglietteria e dei servizi museali di Fiesole cambia: la Euro&Promos Fm spa di Udine ha vinto il bando, sostituendo il consorzio Co&So. Il passaggio delle consegne con lo storico gestore fiorentino, che da sempre, attraverso le cooperative affiliate, si occupa anche dalle pulizie all’accoglienza turistica dopo la parentesi e il flop dell’azienda speciale "Fiesole Musei", avverrà il primo maggio, un mese dopo il previsto. Giusto il tempo per organizzare il subentro. Il nuovo gestore, che arriva da Udine, ma che da tempo lavora a Firenze fra biblioteche e campi estivi, si è impegnato a riassorbire il personale a tempo indeterminato della cooperativa Cristoforo Tec, che ha gestito il servizio negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una nuova gestione per il museo. Si riaccende l’ipotesi del restyling Leggi anche: La Grotta riaccende i fornelli: l'osteria storica riparte con una nuova gestione Leggi anche: Il velodromo da rilanciare. Scommessa del Comune per restyling e gestione Temi più discussi: Bar dei Cesaroni, nuova gestione per lo storico locale a Garbatella. Fabrizio Mantini: Papà ha passato la mano. Il locale chiude ma la sua anima resisterà; Centro polifunzionale di San Felice: al via la nuova gestione degli impianti sportivi; Riapre l’asilo nido di Tripoli con una nuova gestione; Una nuova gestione per il museo. Si riaccende l’ipotesi del restyling. Una nuova gestione per il museo. Si riaccende l’ipotesi del restylingVent’anni dopo la biglietteria e i servizi museali passano di mano, il bando vinto da una società di Udine. Rassicurazioni per i dodici dipendenti, saranno riassorbiti. L’affidamento fino al 2031. lanazione.it Iran: Khamenei, vogliamo risarcimenti e nuova gestione HormuzUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Ostello di via Nicolodi, via libera al rilancio: asta per la nuova gestione - facebook.com facebook