Una famiglia per il cane Archie | correva disorientato alla ricerca di chi lo ha abbandonato

Una famiglia si prende cura di Archie, il cane smarrito e disorientato in cerca di chi lo ha abbandonato. Archie, un incrocio tra Schnauzer e Spinone, è stato trovato da Martina Stefanelli, educatrice cinofila, nella zona di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Il cane si muoveva senza una meta precisa, visibilmente spaesato, prima di essere recuperato e messo in sicurezza.

Archie, un mix Schnauzer-Spinone, è stato ritrovato da Martina Stefanelli, educatrice cinofila, mentre vagava nella zona di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. "Attualmente sta vivendo la sua vita a metà e, per il cane che è, non merita questa condanna. Mi piacerebbe trovare una famiglia con uno stile di vita compatibile con la sua energia e il suo bisogno di vicinanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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