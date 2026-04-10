Oggi si celebra il 80° compleanno di una figura fondamentale della musica italiana. È nota non solo per la carriera artistica, ma anche per aver avuto un ruolo importante nel mondo dello spettacolo senza essere sempre sul palco. La sua influenza si estende a più generazioni, con un messaggio di libertà e autonomia. In questa occasione, si ricorda il contributo di una donna che ha lasciato un segno nel panorama musicale nazionale.

B uon compleanno Caterina Caselli! Una delle artiste simbolo della canzone italiana, che ha insegnato a molte generazioni di donne a non farsi giudicare e a tutti gli altri a vivere la propria vita, oggi compie 80 anni. Cantante, attrice e talent scout che ha scoperto tanti musicisti di talento, ha attraversato con grazia e intensità il palco del Festival di Sanremo e il periodo d’oro dell’industria musicale italiana sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Caterina Caselli a Sanremo 2026: la rivoluzione della donna che ha inventato il futuro della musica X Leggi anche › “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli compie 60 anni: storia di una canzone che non invecchia mai Caterina caselli compie 80 anni: «La musica, la passione più grande della mia vita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una donna che ha cambiato la musica (senza stare sempre sul palco)

Lollo che viene a fare un Lipsync con me ma Papy è geloso!

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