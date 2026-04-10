Una donna che ha cambiato la musica senza stare sempre sul palco

Da iodonna.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra il compleanno di Caterina Caselli, artista che ha segnato la musica italiana. Con una carriera che include successi come cantante e produttrice discografica, ha influenzato diverse generazioni. Pur non essendo sempre sul palco, la sua presenza nel panorama musicale si è fatta sentire attraverso lavori che hanno lasciato un segno. A ottant'anni, la sua figura rimane significativa nel mondo dello spettacolo.

B uon compleanno Caterina Caselli! Una delle artiste simbolo della canzone italiana, che ha insegnato a molte generazioni di donne a non farsi giudicare e a tutti gli altri a vivere la propria vita, oggi compie 80 anni. Cantante, attrice e talent scout che ha scoperto tanti musicisti di talento, ha attraversato con grazia e intensità il palco del Festival di Sanremo e il periodo d’oro dell’industria musicale italiana sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Caterina Caselli a Sanremo 2026: la rivoluzione della donna che ha inventato il futuro della musica X Leggi anche › “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli compie 60 anni: storia di una canzone che non invecchia mai Caterina caselli compie 80 anni: «La musica, la passione più grande della mia vita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Una donna che ha cambiato la musica (senza stare sempre sul palco)

Lollo che viene a fare un Lipsync con me ma Papy è geloso!

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