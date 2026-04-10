Una borsa di studio in onore del Moro | gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa

Il 9 aprile si terrà presso l’aula magna di un istituto tecnico a Ravenna una cerimonia per ricordare Fabio Montanari, scomparso nel 2006. A vent’anni dalla sua morte, sei borse di studio saranno consegnate in suo onore. Fabio si era diplomato nel 1990 presso un istituto geometri e, nel corso degli anni, i suoi ex compagni di classe hanno deciso di istituire queste borse come modo per mantenere vivo il suo ricordo.

Sei borse di studio per ricordare un amico che non c'è più. Giovedì 9 aprile nell’aula magna dell’istituto tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, un gruppo di ex compagni di Fabio Montanari, diplomatosi nel 1990 all'istituto geometri “Camillo Morigia” e scomparso prematuramente nel 2006 a causa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Un anno dalla scomparsa di Francesco Ceccarelli: borsa di studio in sua memoriaAl progetto lavorano la Scuola Superiore Sant'Anna, dove ha prestato servizio per molti anni come addetto stampa, e l'Ordine dei Giornalisti della... Temi più discussi: Una borsa di studio in onore del Moro: gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa; PREMIO GAMBRINUS MAZZOTTI RAGAZZI: la premiazione sabato 11 aprile nel Parco Gambrinus di San Polo di Piave; Morigia-Perdisa, borse di studio per gli studenti in memoria di Fabio Montanari; Gli ex compagni del Morigia-Perdisa di Ravenna ricordano Fabio Montanari con sei borse di studio. Borse di studio INPS: quando sono redditi imponibili IRPEFChiarito il trattamento fiscale per figli di dipendenti e pensionati iscritti a gestioni pubbliche nell'Interpello 101 del 2.4.2026 ... fiscoetasse.com Borse di studio, altri 35 milioni di euro. I fondi della Regione per tutti gli studenti risultati idonei. Ecco chi ha diritto ai soldiNessuno studente idoneo resterà escluso. Con un nuovo stanziamento di oltre 35 milioni di euro, la Regione Lazio annuncia la copertura totale delle borse di studio per ... leggo.it La suggestiva cornice naturale del Pianoro di Valsorda ospiterà Fabrizio Moro con il suo Non ho paura di niente Live 2026. Il cantautore romano salirà sul palco di Gualdo Tadino il prossimo 8 agosto nell'ambito della decima edizione di Suoni Controvento. L - facebook.com facebook 174 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato. In piazza del Popolo a Roma #essercisempre 1852-2026. Esposta per la prima volta la macchina dell'On Aldo Moro. E' il "Percorso della memoria", dedicato ai 21 poliziotti delle scorte che dal giugno 1976 al lu x.com