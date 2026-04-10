Una borsa di studio in onore del Moro | gli ex compagni di classe ricordano Fabio a 20 anni dalla scomparsa

Da ravennatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile si terrà presso l’aula magna di un istituto tecnico a Ravenna una cerimonia per ricordare Fabio Montanari, scomparso nel 2006. A vent’anni dalla sua morte, sei borse di studio saranno consegnate in suo onore. Fabio si era diplomato nel 1990 presso un istituto geometri e, nel corso degli anni, i suoi ex compagni di classe hanno deciso di istituire queste borse come modo per mantenere vivo il suo ricordo.

Sei borse di studio per ricordare un amico che non c'è più. Giovedì 9 aprile nell’aula magna dell’istituto tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, un gruppo di ex compagni di Fabio Montanari, diplomatosi nel 1990 all'istituto geometri “Camillo Morigia” e scomparso prematuramente nel 2006 a causa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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