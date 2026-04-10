Un viaggio dal Frascati al Cesanese | Tanti vitigni autoctoni in crescita

Un percorso tra le vigne del Lazio rivela un settore in fermento, con alcune aziende storiche che continuano a mantenere salda la loro presenza e nuove cantine che sperimentano con metodi di vinificazione più naturali e meno invasivi. Si osserva una crescita significativa nei vitigni autoctoni, in particolare nel settore che si dedica alla produzione di etichette meno convenzionali. La varietà di approcci e l’attenzione alle caratteristiche territoriali segnano questa fase di sviluppo.

Da una parte uno ’zoccolo duro’ di aziende storiche, dall’altra cantine emergenti, fra cui produttori che stanno spingendo su etichette non convenzionali, naturali, con un protocollo di vinificazione meno invasivo. A scattare la fotografia del Lazio è Angelo Petracci (foto piccola), delegato Ais nella regione di cui cura anche la guida Vitae. E proprio scorrendo quei territori, "ci rendiamo conto – spiega – che nei vini più premiati che c’è una presenza di autocotoni analoga a quella degli internazionali". Petracci, partiamo per un viaggio in Lazio. Quali sono le zone e i vitigni che spiccano? "L’areale dei Castelli romani, con i vini di Frascati, ha una grande potenza qualitativa, con etichette soprattutto bianche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un viaggio dal Frascati al Cesanese: "Tanti vitigni autoctoni in crescita" Albania, Çobo Winery punta alla promozione del territorio e alla qualità dei vini da vitigni autoctoniBERAT – Çobo Winery rappresenta oggi una delle espressioni più significative della rinascita dell’enologia albanese contemporanea. Un’unica denominazione, tanti autoctoniLa Valle d’Aosta, con i suoi circa 3000 chilometri quadrati, è una piccola regione, anche dal punto di vista del vino. Temi più discussi: Un viaggio dal Frascati al Cesanese: Tanti vitigni autoctoni in crescita; Frascati, nella Sala degli Specchi la presentazione di Voto alle donne!: un viaggio nella storia dell’emancipazione femminile; A Frascati torna Vinalia Priora: due giorni dedicati al vino tra degustazioni e masterclass; Frascati Poesia, presentazione del libro Voto alle Donne!. Un viaggio dal Frascati al Cesanese: Tanti vitigni autoctoni in crescitaDa una parte uno ’zoccolo duro’ di aziende storiche, dall’altra cantine emergenti, fra cui produttori che stanno spingendo su etichette non convenzionali, naturali, con un protocollo di vinificazione ... quotidiano.net Frascati, nella Sala degli Specchi la presentazione di Voto alle donne!: un viaggio nella storia dell’emancipazione femminileSabato 11 aprile 2026, alle ore 17.00, la suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo Marconi ospiterà un appuntamento di grande rilievo culturale promosso ... castellinotizie.it Il centrodestra di Frascati commenta i toni con cui l’amministrazione tuscolana ha celebrato il riconoscimento di Frascati come Comune riciclone nella classifica stilata da Legambiente. #frascati #castellinotizie - facebook.com facebook