Un tuffo nel passato con l' ultimo libro di Tommaso Aprile
Sabato 11 aprile alle 18.15 nella Libreria Spartaco di via Martucci 18 a Santa Maria Capua Vetere, si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Tommaso Aprile. Il medico oncologo e studioso di storia guiderà i lettori attraverso un viaggio nel passato, concentrandosi su un periodo storico specifico. L'evento prevede un intervento dell'autore e un momento di confronto con il pubblico presente.
Sabato 11 aprile, alle 18.15, chi entrerà nella Libreria Spartaco di via Martucci 18 a Santa Maria Capua Vetere si prepari a un vero e proprio tuffo nel passato: Tommaso Aprile, medico oncologo e appassionato studioso di storia, condurrà per mano i lettori nel “184 a.C. Un anno di scuola a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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