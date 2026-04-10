Un terremoto al Giglio Dimissioni di sindaco e vice

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto ha colpito l’isola del Giglio, portando alle dimissioni del sindaco e del vice sindaco. La decisione è stata comunicata dopo 20 mesi di mandato, con la motivazione che era diventato impossibile proseguire le attività e rispettare gli impegni assunti durante la campagna elettorale. La situazione ha portato a una rottura con le responsabilità amministrative, lasciando un vuoto nella gestione locale.

ISOLA DEL GIGLIO Ha deciso di dire stop. Perché dopo 20 mesi di lavoro "era impossibile lavorare e pianificare quello che avevamo promesso in campagna elettorale". E’ questo il principale motivo delle dimissioni irrevocabili presentate ieri dal sindaco di Isola del Giglio, Armando Schiaffino e il vicesindaco, e assessore al bilancio, Guido Cossu. "Il principale motivo di tale decisione - spiegano in un documento - è da individuare nella impossibilità, a oltre 20 mesi dalle elezioni, di concretizzare una necessaria riorganizzazione razionale e funzionale di alcuni uffici, nel rispetto di un consolidato principio legislativo che tale potere compete agli organi di governo e non ai funzionari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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