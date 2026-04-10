Un terremoto ha colpito l’isola del Giglio, portando alle dimissioni del sindaco e del vice sindaco. La decisione è stata comunicata dopo 20 mesi di mandato, con la motivazione che era diventato impossibile proseguire le attività e rispettare gli impegni assunti durante la campagna elettorale. La situazione ha portato a una rottura con le responsabilità amministrative, lasciando un vuoto nella gestione locale.

ISOLA DEL GIGLIO Ha deciso di dire stop. Perché dopo 20 mesi di lavoro "era impossibile lavorare e pianificare quello che avevamo promesso in campagna elettorale". E’ questo il principale motivo delle dimissioni irrevocabili presentate ieri dal sindaco di Isola del Giglio, Armando Schiaffino e il vicesindaco, e assessore al bilancio, Guido Cossu. "Il principale motivo di tale decisione - spiegano in un documento - è da individuare nella impossibilità, a oltre 20 mesi dalle elezioni, di concretizzare una necessaria riorganizzazione razionale e funzionale di alcuni uffici, nel rispetto di un consolidato principio legislativo che tale potere compete agli organi di governo e non ai funzionari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un terremoto al Giglio. Dimissioni di sindaco e vice

Terremoto politico all’Isola del Giglio, sindaco e vice si dimettono. “Negli uffici c’è chi ha fatto ostruzionismo”Isola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – Terremoto politico all’Isola del Giglio: il sindaco Armando Schiaffino e il vicesindaco Guido Cossu si...

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Terremoto politico all'Isola del Giglio: si dimettono Sindaco e Giunta, cosa accade oraCon una lettera, che pubblichiamo di seguito, datata 9 aprile 2026, il Sindaco Armando Schiaffino e il Vicesindaco Guido Cossu hanno rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dalle rispettive car ... giglionews.it

Dimissioni in comune: riflessioni di un gigliese adottivoRiflessioni ... Proprio così. Deluso e stupito ... le dimissioni del Sindaco Armando Schiaffino e del suo vice Guido Cossu sono state ufficializzate proprio ieri, 9 aprile 2026, provocando un vero e p ... giglionews.it

SANITÀ: GIORNATA FORMATIVA SUL PERCORSO DI DIMISSIONI PROTETTE Si terrà venerdì 10 aprile, dalle ore 10, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, l’appuntamento ‘La costruzione di un percorso di dimissioni protette’. https://www.basili - facebook.com facebook

Bravo Paolo Mereghetti che si rifiuta di fare la foglia di fico per coprire la vergogna di un ministro della Cultura indegno! Il critico cinematografico spiega le motivazioni delle sue dimissioni dalla Commissione del Governo @Corriere x.com