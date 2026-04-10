Nelle prossime puntate della soap ambientata a Napoli, in programmazione dal lunedì al venerdì, vengono svelati vari sviluppi tra i personaggi principali. Le trame si concentrano su relazioni, tensioni e decisioni che i protagonisti dovranno affrontare nel corso della settimana. Gli episodi mostrano come le vicende personali si intrecciano con eventi imprevisti, creando un quadro che tiene alto l'interesse degli spettatori.

Proseguirà lunedì 13 aprile 2026 l'appuntamento con Un Posto al Sole, la serie tv tutta italiana ambientata a Napoli e in onda da trent'anni su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La soap opera è costantemente in onda, con un formato produttivo che ricalca quello dell'australiana Neighbours, fermandosi soltanto per due settimane nel periodo di Ferragosto. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana dal 13 al 17 aprile, vediamo dove eravamo rimasti. La festa organizzata da Cristina ha lasciato dei segni evidenti non solo sul cortile del palazzo ma anche nel rapporto della ragazza con il padre. Ferri è una furia e vuole punirla, le impone di cambiare vita ma Cristina ha scoperto il segreto di Greta e ha deciso di scappare con Roberto, Marina, Greta, Filippo e Serena che si mettono a cercarla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 aprile

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