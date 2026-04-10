Lunedì sera torna su Rai 3 l’appuntamento con Un posto al sole, la soap che dal 1996 tiene compagnia a molti spettatori italiani. La puntata del 13 aprile 2026 si preannuncia ricca di momenti intensi, con un episodio che vedrà un personaggio protagonista di una reazione di rabbia. La serie, famosa per le sue trame quotidiane, continua a mantenere un ruolo di rilievo nel palinsesto televisivo.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 aprile. Nella puntata precedente del 10 aprile 2026. Venerdì 10 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Cristina scopre una verità sulla madre e scappa, facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta cercano di affrontare l’emergenza, con il supporto di Filippo e Serena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Cristina esplode di rabbia

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Un posto al sole, le anticipazioni del 10 aprile 2026: Cristina sconvolta dalla veritàCristina scopre una verità sconvolgente sulla madre e scappa, mentre continuano i lavori dopo la devastazione: trama di Un posto al sole del 10 aprile. dilei.it

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