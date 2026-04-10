Un percorso coperto tra i blocchi dell' ospedale di Viterbo

All'ospedale Santa Rosa di Viterbo è stato realizzato un nuovo percorso coperto che collega i diversi blocchi A3, A, B e C. La struttura permette di attraversare l’area senza esposizione alle intemperie, facilitando gli spostamenti tra le sezioni. Inoltre, è stata ampliata la hall principale, offrendo uno spazio più ampio per visitatori e pazienti. La modifica riguarda esclusivamente le aree interne dell’ospedale.

All'ospedale Santa Rosa un nuovo percorso coperto per visitatori e pazienti dei blocchi A3, A, B e C e una hall più ampia. Per realizzarli sono previsti 3 milioni 767mila 612,85 euro dei 5 milioni 186mila 222,85 euro che la Regione Lazio ha destinato alla Asl di Viterbo con il programma per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ospedale di Viterbo, il grazie di una paziente: "In buone mani un percorso delicato diventa più leggero"Desidero ringraziare di cuore il dottor Domenico Giannotti e il dottor Pietro Maria Amodio per l'intervento di colecistectomia in laparoscopia...

Il fiume nascosto di Viterbo: storia, percorso e rischi dell'UrcionioIl torrente che attraversa il sottosuolo del centro storico, tra segreti del passato e monitoraggio costante per la sicurezza dei cittadini...

Argomenti più discussi: Sanità: dalla Regione 154 milioni per nuovi reparti, Pet e Tac coi risparmi del 2023/24; Huang Peng, morto per sfinimento e ipotermia tra le Dolomiti lo studente Unitus; Roma e Lazio, 154 milioni alla sanità: nuovi reparti e tecnologie.

La Union Rugby Viterbo tra sport, emotività e famiglia. Iniziativa della societàVITERBO - Al campo Sandro Quatrini la Union Rugby Viterbo ha dato il via a un percorso davvero speciale, pensato per esplorare un aspetto spesso poco considerato ma fondamentale nello sport giovanile: ... ilmessaggero.it

Villa Lante a Bagnaia, frazione di Viterbo, è il luogo dove l'acqua diventa arte. Uno dei giardini più belli d'Italia (e forse del mondo). #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #villalante - facebook.com facebook

MESSAGGERO VITERBO 09/04/2026 Aggressione in carcere, agente finisce in ospedale #fnscislviterbo #sicurezza #PoliziaPenitenziaria #followers x.com