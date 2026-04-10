Un murale di John Blond per l’Asp Ghirlandina Modena

Un murale dell’artista John Blond è stato realizzato all’interno dell’edificio di strada Panni a Modena, in occasione di un evento pubblico. L’opera, creata durante una sessione dal vivo, è stata donata all’Asp Ghirlandina, ente che gestisce la struttura. Blond, noto nel campo dell’arte urbana contemporanea, ha portato a termine il suo lavoro in modo collaborativo, coinvolgendo anche il pubblico presente durante l’installazione.

L’arte di John Blond decora in dono all’Asp Ghirlandina Modena. Lo street artist, attivo nel panorama dell’arte urbana contemporanea, ha realizzato un murale "collaborativo" dal vivo all’interno dell’edificio di strada Panni a Modena. L’opera, intitolata "Not All Disabilities Are Visible", nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Danilo Visco Blond RascalDANILO VISCO Blond RascalVenerdì10 aprile alle 21,00 al Pentalfa Club, Danilo Visco presenterà ultimo lavoro musicale “ Blond Rascal “ by Barly... “Storrie, storie di torri”, la Ghirlandina apre le sue porte per raccontare quasi mille anni di impreseSabato 24 gennaio alle 18 Modena invita cittadini e visitatori a salire lungo i gradini della sua torre più celebre per un viaggio affascinante tra... Temi più discussi: Un murale di John Blond per l’Asp Ghirlandina Modena; ASP GHIRLANDINA: L’ARTE INCONTRA L’INCLUSIONE CON IL MURALES DI JOHN BLOND; Sequestrati beni per un milione a un pericoloso narcotrafficante al 41 Bis. L’arte di Blond all’Asp Ghirlandina. Un murale tra creatività e inclusione: La forza è nell’imperfezioneL’opera ’Not All Disabilities Are Visible’ è stata realizzata insieme agli ospiti del centro ed è stata donata. Rebecchi: L’iniziativa ha fatto emergere quanto le differenti abilità e le fragilità po ... msn.com ASP GHIRLANDINA: L’ARTE INCONTRA L’INCLUSIONE CON IL MURALES DI JOHN BLONDNel video l’intervista a: – John Blond, Street Art – Barbara Campoleoni, Coordinatrice Servizi Riabilitativi Asp Ghirlandina Modena – Chiara Arletti,Direttrice Asp Ghirlandina Modena Un messaggio su I ... tvqui.it Faema x John Blond Per la Milano Design Week 2026, prende vita un nuovo dialogo. Dove il patrimonio industriale incontra l’arte contemporanea, nasce qualcosa di inaspettato. I celebri Noodles di John Blond attraversano la nostra storia, reinterpretando le - facebook.com facebook