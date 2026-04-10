Un cucciolo meticcio cerca urgentemente casa | l’appello del comune di Pianella
Il comune di Pianella ha diffuso un appello nella giornata dell’8 aprile per trovare una famiglia che possa adottare urgentemente un cucciolo meticcio. L’amministrazione locale ha invitato le persone interessate a contattare i servizi competenti per offrire una sistemazione al piccolo, che si trova attualmente in cerca di una casa. La comunicazione mira a sensibilizzare sulla necessità di trovare una soluzione rapida per il canide.
Il comune di Pianella ha lanciato un appello, nella giornata dell’8 aprile, per trovare un’adozione urgente per un cucciolo meticcio. Si tratta di un giovane maschio, senza microchip.Si cerca, dunque, disponibilità di adozione per dare a questo cane una vita piena di amore, di gioco e stabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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