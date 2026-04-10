Un concorso per pessimi fotografi | la trovata pubblicitaria di Icelandair che mette in palio una vacanza in Islanda e 50mila dollari

Una compagnia aerea ha lanciato un concorso pubblicitario intitolato “pessimi fotografi”, offrendo come premio una vacanza in Islanda e 50.000 dollari. La promozione invita le persone a partecipare senza bisogno di abilità fotografiche, immaginando chi si reputa poco pratico con la fotocamera o ha poca esperienza nel settore. La proposta si rivolge a chi desidera condividere immagini senza particolari competenze tecniche.

Immagina di non avere nessuna competenza per fare fotografie e di essere, anzi, piuttosto imbranato con la fotocamera. Immagina ora, invece di iscriverti ad un corso per imparare come fotografare, di iscriverti a un concorso, con la possibilità di vincere una vacanza gratis, 50.000 dollari e molto altro. Truffa? No, realtà, grazie a una campagna pubblicitaria lanciata da Icelandair, compagnia low cost che opera voli verso Islanda ed Europa da New York, Boston, Seattle, Denver e DC. Il concorso per pessimi fotografi. Sul sito Icelandair.com si legge: «Vogliamo dimostrare che anche il peggior fotografo può scattare foto fantastiche dell’Islanda. 🔗 Leggi su Open.online Blue Monday 2026, ma "il lunedì più triste dell'anno" non esiste: storia della trovata pubblicitaria del 2005Come ogni anno da tempo ormai, anche il 2026 ha il suo Blue Monday, ossia il giorno più triste dell’anno che cadrebbe il terzo lunedì di gennaio. Lingotti d’oro sequestrati: al via l’asta che mette in palio un tesoro da un milione di euroComo, 24 febbraio 2026 – Il processo su un vasto giro di transiti di valuta e oro, si era concluso dieci anni dopo i fatti contestati con undici... Si parla di: Non sai fare belle foto? Bene: puoi vincere un viaggio in Islanda e un premio da 50mila dollari; Scarso fotografo? Questa compagnia ti paga per andare in Islanda. Viaggio in Islanda per il fotografo più pessimo: candidatura aperta per premio da 50.000 dollariHai una galleria piena di scatti sbagliati? Potrebbero valere 50.000 dollari e un viaggio di 10 giorni in Islanda ... viaggiamo.it