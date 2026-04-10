Un bimbo diventato Papa La vita di Roncalli a teatro

A Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, è andato in scena uno spettacolo teatrale già sold out dedicato alla vita di Angelo Giuseppe Roncalli, che in seguito sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII. L’evento ha raccontato le tappe più significative del percorso del futuro pontefice, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni aspetti della sua infanzia e formazione. La rappresentazione ha attirato un pubblico numeroso e interessato.

SOTTO IL MONTE (Bergamo) Un evento teatrale - già sold out - per far conoscere alle nuove generazioni pagine di vita del piccolo Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Un racconto intenso, avvincente ed emozionante, che narra i primi anni dell’esistenza di un bambino con un destino speciale. È in programma sabato 11 aprile alle 18, presso il Teatro San Giovanni XXIII di Sotto il Monte, paese natale del pontefice Bergamasco, la prima nazionale dello spettacolo “un bambino diventato Papa“, ideato da Emanuele Roncalli e Oreste Castagna, con la partecipazione del giovane Giorgio Marelli di Montano Lucino (Como). Uno spettacolo che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un bimbo diventato Papa. La vita di Roncalli a teatro Leggi anche: A Sotto il Monte sold out la prima nazionale di «Un bambino diventato Papa» David Guetta è diventato papà per la quarta voltaIl celebre dj internazionale David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano l’arrivo del secondo figlio della coppia … Il celebre dj... Temi più discussi: Un bimbo diventato Papa. La vita di Roncalli a teatro; Un bambino diventato Papa: lo spettacolo su Giovanni XXIII è sold out, ma c'è ancora una possibilità per vederlo. Ecco come; Sotto il Monte, ai Venerdì della gioia c’è Paola Bignardi; Papa Leone XIV, Regina Caeli da Piazza San Pietro: Spesso verità oscurata da fake news. Un bimbo diventato Papa. La vita di Roncalli a teatroSOTTO IL MONTE (Bergamo)Un evento teatrale - già sold out - per far conoscere alle nuove generazioni pagine di vita del piccolo Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. Un racconto intens ... ilgiorno.it I Vip diventati papà nel 2026: dalla Serie A a HollywoodIl mondo dei Vip regala in maniera quasi costante notizie relative a nuove gravidanze. Del resto l’agiatezza economica permette in maniera più spensierata di pensare a una nuova vita, al netto di ... dilei.it "Solo ad una persona non sono riuscito a preparare da mangiare, Il Santo Padre! L’ultima volta che un Papa fu ospite a Pranzo al Quirinale fu con il Pertini; da allora...si limitano solo alla visita di Stato e poi tornano in Vaticano". #Auguri a @pcatzolaquirin1. #1 x.com Oggi in Città del #Vaticano, nella Sala Clementina, abbiamo incontrato Papa Leone XIV, per un momento di grande valore simbolico e umano. La conclusione più bella ed emozionante di queste straordinarie Olimpiadi è stato l’abbraccio del Papa ad atleti, or - facebook.com facebook