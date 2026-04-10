Umberto Cesari fra storia e futuro | Scommettiamo sull’innovazione

Da quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla prossima edizione del Vinitaly, l’azienda festeggia il suo 62º evento, lo stesso numero di vendemmie del vino più rappresentativo, il Liano. La storica realtà vinicola si prepara a presentare novità e progetti futuri, mantenendo saldo il legame con le tradizioni. L’evento rappresenta un momento di confronto e di crescita per l’azienda, che da decenni opera nel settore enologico.

Alla Umberto Cesari quello in arrivo è il 62esimo Vinitaly, così come 62 sono le vendemmie di uno dei vini simbolo, il Liano. La storica azienda sulle colline di Castel San Pietro e Imola è guidata da Gianmaria Cesari, figlio del fondatore Umberto, un pioniere del vino di qualità fra Emilia e Romagna. A Verona saranno presentati la nuova veste grafica della linea Moma, che cambia ogni quattro anni, e un nuovo vino bianco: Albana in purezza, per metà vinificato in anfora. "La situazione attuale rispetto a qualche settimana fa è sicuramente peggiorata – spiega Cesari –. Ogni mattina ci alziamo e c’è una guerra". Che riflessi ha sul vino questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Umberto Cesari fra storia e futuro: "Scommettiamo sull’innovazione"

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