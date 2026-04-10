Alla prossima edizione del Vinitaly, l’azienda festeggia il suo 62º evento, lo stesso numero di vendemmie del vino più rappresentativo, il Liano. La storica realtà vinicola si prepara a presentare novità e progetti futuri, mantenendo saldo il legame con le tradizioni. L’evento rappresenta un momento di confronto e di crescita per l’azienda, che da decenni opera nel settore enologico.

Alla Umberto Cesari quello in arrivo è il 62esimo Vinitaly, così come 62 sono le vendemmie di uno dei vini simbolo, il Liano. La storica azienda sulle colline di Castel San Pietro e Imola è guidata da Gianmaria Cesari, figlio del fondatore Umberto, un pioniere del vino di qualità fra Emilia e Romagna. A Verona saranno presentati la nuova veste grafica della linea Moma, che cambia ogni quattro anni, e un nuovo vino bianco: Albana in purezza, per metà vinificato in anfora. "La situazione attuale rispetto a qualche settimana fa è sicuramente peggiorata – spiega Cesari –. Ogni mattina ci alziamo e c’è una guerra". Che riflessi ha sul vino questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Umberto Cesari fra storia e futuro: "Scommettiamo sull’innovazione"

Leggi anche: Albana in purezza. L’ultima sfida di Umberto Cesari

Terre Cevico. Radici e innovazione: "La nostra storia è il futuro"Se la Regione Emilia Romagna è un’unica realtà amministrativa sulla cui unità non si discute, quando si parla di vini i territori mantengono una...

Temi più discussi: Umberto Cesari fra storia e futuro: Scommettiamo sull’innovazione; Dal Liano al Tauleto: i vini simbolo; Terre Cevico. Radici e innovazione: La nostra storia è il futuro.

Umberto Cesari presenta Malise Trebbiano e Sangiovese Organico a Vinitaly 2025Un Trebbiano e un Sangiovese, un perfetto mix fra tradizione e innovazioni. La Umberto Cesari si fa in due, ed è pronta a partecipare a Vinitaly 2025. Con oltre 60 anni di storia, l’Azienda continua a ... quotidiano.net

La Umberto Cesari pronta al Vinitaly. E schiera due etichette in anteprimaTradizione e innovazione nel solco tracciato oltre 60 anni fa dal fondatore Umberto. La Umberto Cesari è pronta a partecipare a Vinitaly 2025. La mission dell’azienda – situata nel Bolognese sulle ... quotidiano.net

Rita Di Pietro. rhianne · Somewhere Only We Know. Frantoio l'Antica Macina & Azienda Agricola Umberto Di Pietro-CAPENA #lefarinediumberto I cedri canditi di Matilde Di Pietro Le uova di mamma Augusta La ricotta del caseificio Riti Giuseppe Ica Buda - facebook.com facebook