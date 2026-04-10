Umberto Beccaria a Lonate | il pianista torna per onorare Carla Colnago

Domenica 12 aprile alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo, si terrà un concerto del pianista Umberto Beccaria. L’evento è organizzato per rendere omaggio a Carla Colnago, figura di rilievo nella comunità locale. La manifestazione vedrà la partecipazione di musicisti e si svolgerà in un ambiente religioso, attirando un pubblico interessato alla musica e alla memoria storica del territorio.

Domenica 12 aprile, alle ore 16, la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo ospiterà un evento musicale di alto profilo per onorare la memoria di una figura centrale della comunità locale. Il pianista Umberto Beccaria si esibirà in un recital intitolato Luce quieta, dedicato alla scomparsa avvenuta lo scorso settembre di Carla Colnago, cittadina stimata per il suo costante impegno civile e sociale. Il legame tra l’eccellenza artistica internazionale e le radici varesine. L’appuntamento non rappresenta solo un momento di commemorazione privata, ma un vero ritorno alle origini per un artista che ha calcato i palchi più prestigiosi del globo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umberto Beccaria a Lonate: il pianista torna per onorare Carla Colnago Lonate Pozzolo – Aggressione a Lonate Pozzolo, due persone ferite in via 2 Giugno –Un episodio di violenza ha scosso Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, mercoledì 18 febbraio 2026. Lonate Pozzolo – A Lonate Pozzolo lutto per don Giambattista InzoliLonate Pozzolo nel Lutto: Addio a Vittorino Inzoli, Padre del Parroco Don Giambattista Lonate Pozzolo piange la scomparsa di Vittorino Inzoli,...