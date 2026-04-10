Ultimissime Juve LIVE | pieni poteri a Spalletti nuovo incontro per il rinnovo di Vlahovic

Nelle ultime ore si sono verificati sviluppi importanti in casa Juventus, con il tecnico che ha ricevuto pieni poteri e un nuovo incontro per il rinnovo del contratto di un attaccante. La redazione di JuventusNews24 tiene aggiornati i lettori su tutte le novità in tempo reale, offrendo un quadro completo delle discussioni e delle decisioni prese nel settore sportivo e gestionale della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 aprile 2026. Rinnovo Vlahovic, settimana prossima nuovo incontro. C’è distanza sulle cifre ma ad oggi l’impressione è questa. Ore 08.53 – Rinnovo Vlahovic, settimana prossima nuovo incontro. C’è distanza sulle cifre ma ad oggi l’impressione è questa Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: pieni poteri a Spalletti, nuovo incontro per il rinnovo di Vlahovic Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Dentro al nuovo ruolo di Luciodi Angelo CiarlettaSpalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo del contratto: il mister toscano avrà pieni poteri. Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaSpalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo del contratto: il mister toscano avrà pieni poteri. Temi più discussi: Serie A, 32° turno: le designazioni arbitrali di tutti match in programma; Juventus Next Gen Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie C. Tutti i dettagli; Spalletti rinnova con la Juventus, l'annuncio: pieni poteri; Spalletti Juve, oggi l'annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Gli ultimi aggiornamenti. Juve, un numero pesa ma è la prima di Spalletti! Dalla coppia spregiudicata all'ultimo rientroTORINO - Petto in fuori e denti stretti, così come le fasciature sui muscoli, comprensibilmente provati dal peso di una sosta che, numeri alla mano, ha spremuto la Juve più di ogni altro club di Serie ... msn.com Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di ChielliniIl futuro del tecnico bianconero è scritto: la fumata bianca e le prospettive del club a priori dalla qualificazione in Champions League ... tuttosport.com Ultimissime Juve live Le principali novità - facebook.com facebook Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com