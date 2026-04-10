Ultimissime Inter LIVE | le novità in vista del Como Chivu rimette Thuram al centro del suo progetto tattico

Nelle ultime ore, si sono susseguite aggiornamenti riguardanti il team nerazzurro, con particolare attenzione alle scelte tecniche dell’allenatore. È stato annunciato un cambio di ruolo per un calciatore, che torna a essere il punto di riferimento nel modulo di gioco. Sul fronte delle strategie future, si stanno pianificando alcune modifiche in vista delle prossime partite ufficiali. Le notizie aggiornate arrivano direttamente dalla redazione, offrendo un quadro chiaro delle novità in casa interista.

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