Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Marte sulla situazione della presidenza della Figc, affermando che al momento non si conosce chi guiderà l'ente. Ha anche detto che non sono ancora state definite le persone che assumeranno il ruolo di commissario tecnico. Ulivieri ha commentato la fase di incertezza, senza fornire dettagli o nomi specifici riguardo alle future nomine.

Intervenuto a Radio Marte, Renzo Ulivieri ha fatto il punto sulla situazione legata alla presidenza della Figc. Le parole di Ulivieri. “Gli scenari Figc in ottica Nazionale restano ancora molto incerti. La scelta del Ct dipende dal Presidente federale, ma al momento non sappiamo ancora chi sarà. Io ero presente alla convocazione di Gravina, che è dimissionario. Non sappiamo chi sarà il presidente della Federazione, figuriamoci se sappiamo chi sarà il nuovo commissario tecnico. Non conta solo la persona, ma anche i programmi, che vanno analizzati per capire quale progetto rispecchi meglio la nostra filosofia. Mi auguro si possa uscire dalla “dittatura dei nomi” a favore dei programmi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ulivieri: “Non sappiamo chi presiederà la Figc, figuriamoci se sappiamo chi sarà il nuovo Ct”

Ulivieri a Fanpage.it dopo la riunione in FIGC: “In questo momento non sappiamo cosa farà Gattuso”Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori, ha commentato ai microfoni di Fanpage.

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Conte-Italia? Ulivieri: E con chi avrebbe parlato? Non si sa neanche chi sarà presidente FIGCRenzo Ulivieri, presidente di Assoallenatori, è intervenuto a Radio Marte per commentare le voci che accostato Antonio Conte alla Nazionale ... tuttonapoli.net

Ulivieri a Fanpage.it dopo la riunione in FIGC: In questo momento non sappiamo cosa farà GattusoRenzo Ulivieri, presidente dell’Associazione allenatori, ha commentato ai microfoni di Fanpage.it la notizia delle dimissioni di Gravina dopo aver partecipato alla riunione in Figc. fanpage.it

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EDERSON DAL CHOLO: COSA MANCA. IL NAPOLI STREGATO DA UNA PEPITA BOSNIACA. ULIVIERI: SILENZIO youtu.be/CCZw1IZklFU x.com