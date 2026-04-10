Uilca Marche Pasquariello segretario generale | Oltre 100mila cittadini senza sportello bancario

Luca Pasquariello è stato recentemente nominato nuovo Segretario generale della Uilca Marche, sostituendo Sergio Crucianelli. Secondo un comunicato, oltre 100.000 cittadini della regione si trovano senza uno sportello bancario funzionante. La notizia è stata diffusa attraverso un intervento pubblico del sindacato, che ha evidenziato questa problematica senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o le risposte delle istituzioni.

Luca Pasquariello è stato nominato nuovo Segretario generale della Uilca Marche, succedendo a Sergio Crucianelli. Una scelta nel segno della continuità arrivata al termine del congresso che si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala riunioni “Andrea Marini” della Uil Marche ad Ancona in un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Uilca Sicilia, Giuseppe Gargano confermato segretario generaleL'ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150... Leggi anche: Christian Fioretti confermato segretario generale di FenealUil Marche