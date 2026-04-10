Ufficiale | Silvio Baldini promosso ct della nazionale al posto di Gattuso

Un ex allenatore del Pescara, noto per aver vinto un campionato con la squadra, è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale maggiore italiana. La decisione è stata comunicata ufficialmente, sostituendo l’allenatore precedente. La nomina porta a un cambio sulla panchina della rappresentativa nazionale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

Un ex allenatore del Pescara, l'ultimo ad aver vinto un campionato in biancazzurro, sulla panchina della Nazionale maggiore Italiana. La notizia era nell'aria e ora ha il crisma dell'ufficialità. Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ipotesi Silvio Baldini per il post Gattuso in NazionaleL'ex biancazzurro Silvio Baldini è un nome caldo per la successione di Rino Gattuso in Nazionale.

Silvio Baldini traghettatore della Nazionale: siete d'accordo?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, poi un big","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, poi dovrebbe...

Temi più discussi: Ipotesi Silvio Baldini per il post Gattuso in Nazionale; Italia U21. Gli Azzurrini vincono ancora: 4-0 alla Svezia. Baldini: Il calcio premia chi ci mette il cuore; Gattuso non si è dimesso: la federcalcio gli ha chiesto di restare, ma solo per altre due partite; Nuovo CT Italia, Gattuso via: il sostituto è clamoroso, che nome.

Ufficiale: Silvio Baldini promosso c.t. della nazionale al posto di GattusoUn ex allenatore del Pescara, l'ultimo ad aver vinto un campionato in biancazzurro, sulla panchina della Nazionale maggiore Italiana. La notizia era nell'aria e ora ha il crisma dell'ufficialità. Torn ... ilpescara.it

Calcio, ufficiale: Silvio Baldini ct azzurro per i test di giugnoL'attuale tecnico dell'Under 21 guiderà gli Azzurri nelle sfide amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Dal 22 giugno, poi, si capirà chi sarà il nuovo presidente federale e quale sarà l'erede di ... tg24.sky.it

Se ci avessero due anni che Silvio Baldini avrebbe allenato la nazionale saremmo finiti a Campo de Fiori scalzi con la chitarra. Invece, 10 mesi dopo il più pirotecnico Pescara-Ternana di tutti i tempi , eccoci qua a vivere il momento più surrealista della storia r - facebook.com facebook

In attesa di capire chi sarà il nuovo CT, nei prossimi impegni la Nazionale maggiore azzurra sarà guidata da Silvio Baldini L'allenatore dell'Under 21 dirigerà il gruppo per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale #Azzurri # x.com