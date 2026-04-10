L'Udinese si prepara a sfidare il Milan nel match di sabato pomeriggio a Milano. La squadra arriva dopo un turno che ha rafforzato l'umore generale, con la condizione psicofisica considerata positiva. In attacco torna Davis, pronto a scendere in campo per questa importante sfida. La formazione bianconera si presenta con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite, puntando a ottenere un risultato positivo contro i rossoneri.

L’Udinese si prepara ad affrontare il Milan nel tardo pomeriggio di sabato a Milano, portando in campo una condizione psicofisica che invita all’ottimismo dopo l’ultimo turno. I friulani arrivano dalla sfida contro il Como, dove sono riusciti a neutralizzare un attacco capace di contare il terzo miglior rendimento offensivo del campionato, superando solo Inter e Juventus, con un pareggio finale a reti bianche. Per la sfida milanese, la squadra di Runjaic punta sulla ritrovata forza offensiva grazie al rientro di Davis, che dopo aver scontato la squalifica farà coppia con Zaniolo in avanti. La strategia tattica di Runjaic per contenere il Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese sfida il Milan: Davis torna in attacco per il big match

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