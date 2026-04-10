Ucraina | tregua per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo ha dichiarato una sospensione delle ostilità in occasione della Pasqua ortodossa, che cade questa domenica. Il presidente ucraino ha confermato che anche le forze ucraine osserveranno la tregua. La decisione riguarda le aree interessate dal conflitto e mira a consentire celebrazioni religiose e momenti di raccoglimento. La tregua è prevista per un periodo limitato, senza indicazioni su eventuali sviluppi successivi.

Vladimir Putin ha annunciato una tregua per la Pasqua ortodossa che si celebra domenica. Zelensky ha affermato che verrà rispettata anche dagli ucraini. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina: tregua per la Pasqua ortodossa Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Ucraina. Putin e Zelensky: tregua per la Pasqua ortodossaIeri Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa che cade domenica prossima e Zelensky ha affermato che l’Ucraina farà... Ucraina: tregua per la Pasqua ortodossa Temi più discussi: Ucraina, Putin annuncia la tregua: 32 ore per la Pasqua ortodossa; Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica; Ucraina-Russia, news guerra oggi: la richiesta di Zelensky dopo tregua in Iran; Da una guerra in corso a una tregua stabile. Guerra Ucraina Russia, Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Due morti a Dnipropetrovsk LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: tregua per Pasqua ortodossa. Zelensky: la rispetteremo. LIVE ... tg24.sky.it Tregua pasquale, l'Ucraina è scettica sulla proposta della Russia. Intanto altri attacchi con i droni VIDEO(askanews) - Nelle immagini, i vigili del fuoco ucraini a Sumy e Odessa spengono le fiamme provocate da attacchi notturni con droni Shahed. Il Cremlino ha annunciato una tregua per la ... ilgazzettino.it Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/putin-dichiara-cessate-fuoco-la-pasqua-ortodossa-AIhgVGQCrefresh_ce&nof #Ucraina #guerra #Russia #IlSole24Ore - facebook.com facebook Ucraina. La Croce Rossa Italiana consegna 20 moduli abitativi e 3 case famiglia per bambini orfani del conflitto - #ilmetropolitano #CRI x.com