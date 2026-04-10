UCID nuovo corso nazionale | Porrino guida l’impresa con i valori
Nella mattinata di oggi, l’assemblea nazionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti si è riunita a Bologna per approvare un nuovo percorso. Durante l’incontro, è stato eletto alla guida dell’associazione un nuovo presidente, Paolo Porrino, che assume il ruolo di leadership per i prossimi anni. La nomina segna un’evoluzione nella storia dell’ente, che si prepara a affrontare le sfide future con una nuova guida.
L’Assemblea Nazionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), riunita questa mattina a Bologna, ha sancito un cambio di passo per l’associazione con l’elezione di Paolo Porrino alla presidenza nazionale. L’imprenditore astigiano, che dal 2020 guidava la realtà regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, assume ora la guida dell’intera organizzazione affiancato da Luigi Gentile, nominato segretario generale. Dall’esperienza territoriale alla guida nazionale: il modello di gestione di Porrino. La nomina di Porrino non rappresenta solo un passaggio di consegne istituzionale, ma riflette l’evoluzione di un modello imprenditoriale radicato nel territorio astigiano che ora punta a influenzare la scena nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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