Un uomo accusato di aver ucciso la compagna a coltellate è stato ascoltato dal giudice. Durante l’interrogatorio ha dichiarato di stare vivendo un inferno, affermando di aver parlato con i medici che gli hanno detto di essere vivo per miracolo. Ha aggiunto di amare la vittima e il loro bambino, esprimendo incredulità per quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei mezzi di informazione.

"Ho parlato con i dottori che mi hanno detto che sono vivo per miracolo. Ma per me non è un miracolo è un inferno, amo Eleonora e mio figlio e non riesco a credere a quello che è successo". Lorenzo Innocenti, ieri all’aula 8 del tribunale di Firenze, avrebbe risposto così a una delle domande del giudice Alessandro Moneti. È stato interrogato per oltre un’ora, in presenza anche della pm titolare dell’inchiesta, Ornella Galeotti. Lasso di tempo nel quale il 38enne di Rufina, che l’otto febbraio 2025 nella sua abitazione di via Cesare Pavese ha ucciso con 24 coltellate la compagna e madre di suo figlio, Eleonora Guidi, per poi tentare il suicidio gettandosi dal balcone al secondo piano della palazzina, riportando gravi traumi alla testa, ha ripetuto quello che in questi mesi ha riferito a psichiatri e magistrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la compagna a coltellate. Innocenti interrogato dal giudice: "Sto vivendo in un inferno"

Uccise la compagna Eleonora Guidi, l'esito della perizia: “Non è pericoloso”. E Lorenzo Innocenti resta liberoFirenze, 10 marzo 2026 – Lorenzo Innocenti, l’architetto indagato per il femminicidio della sua compagna, Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio...

Leggi anche: Uccise la compagna a coltellate, ma non può essere processato: «Non ricorda nulla e fatica a ragionare»

Temi più discussi: Omicidio Tramontano, Cassazione dispone appello bis per Impagnatiello: riconoscere premeditazione; Uccise la compagna a coltellate. Innocenti interrogato dal giudice: Sto vivendo in un inferno; Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Ergastolo per l’ex medico della Virtus: uccise moglie e suocera per motivazioni esclusivamente egoistiche.

Uccise la compagna a coltellate. Innocenti interrogato dal giudice: Sto vivendo in un infernoIl 38enne è stato sentito per più di un’ora, al vaglio la possibilità di spostarlo in un altro ospedale con un reparto più adeguato alla sua situazione. Il processo è sospeso: sarà valutato tra 12 mes ... lanazione.it

Elia Del Grande, parla la compagna: Non è pericoloso. È accanimentoContinua la seconda fuga in pochi mesi (quest’ultima iniziata a Pasqua) di Elia Del Grande, l’uomo, che il 7 gennaio 1998, quando aveva 22 anni, uccise tutta la sua famiglia a Cadrezzate (Varese). Del ... milanotoday.it

Almeno 303 persone sono state uccise e 1.150 ferite negli attacchi aerei israeliani in tutto il Libano nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal ministero della salute libanese. Le squadre di emergenza stanno ancora cercando di recuperare i corpi sotto le x.com

Uccise due donne e il corpo di una di loro lo bruciò, perché respinsero le sue avances. Un duplice omicidio avvenuto a Naro nel 2023. In appello, il Procuratore generale ha chiesto per un 25enne, Edgar Omar Nedelcov, la conferma dell'ergastolo. Servizio di - facebook.com facebook