Tutto ribaltato La Ruota della Fortuna Stefania blocca la puntata e c’è il colpo di scena

Durante la trasmissione televisiva, la conduttrice ha deciso di interrompere la puntata per un imprevisto, causando un cambio di programma. La scena è stata caratterizzata da un momento di suspense, con un colpo di scena che ha coinvolto anche la Ruota della Fortuna, uno dei simboli del programma. La puntata si è conclusa con un episodio inatteso, che ha lasciato gli spettatori sorpresi davanti allo schermo.

Per una sera, il piccolo schermo ha preso in prestito una delle immagini più celebri del calcio e l’ha trasformata in spettacolo puro. La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 9 aprile 2026 su Canale 5 si è aperta infatti con un colpo di scena inatteso, capace di sorprendere il pubblico fin dai primi minuti. Non una semplice nuova sfida tra concorrenti, ma una decisione destinata a lasciare il segno nella storia recente del quiz, perché legata a una correzione arrivata a distanza di mesi e accolta in nome della correttezza del gioco. Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, ha subito chiarito il motivo della presenza in studio di due volti già noti agli spettatori, Stefania da Bussolengo e Giovanni da Padova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui sovrasta Gerry Scotti col flauto: Ora l’ho capito. Finale atroce per la campionessa; Gerry Scotti, le scuse in diretta dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno: Perdonatemi, sono stato ignorante, i vostri figli...; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti contro l'Italia e Samira Lui lo lascia a bocca aperta: il gesto mai visto e le qualità nascoste; La Ruota della Fortuna, il mea culpa di Gerry Scotti: Chiedo scusa per la mia ignoranza. Poi è stravolto da Samira Lui: Un cremino.

Ruota della Fortuna, il Var ribalta tutto: ammesso il ricorso di una concorrente. Cosa è successo e il finale a sorpresaL'atmosfera si è scaldata con l'ingresso di Samira Lui, che ha sceso le scale sulle note di Mi ami o mi odi di Elodie, indossando un abito nero in pizzo con un profondo spacco frontale. Non sono ... leggo.it

Ruota della Fortuna, il Var ribalta tutto: ammesso il ricorso di una concorrenteLa puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 9 aprile 2026 resterà impressa nella memoria dei telespettatori per un clamoroso ... msn.com

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Il conduttore è finito al centro di un caso mediatico dopo aver commentato con leggerezza il ruolo degli insegnanti di sostegno durante una puntata de La Ruota della Fortuna shorturl.at/FJj8X x.com