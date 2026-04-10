Tutto pronto per il Festival del Verde Giardini del Volturno

Da casertanews.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la quindicesima edizione della rassegna “Festival del Verde-Giardini del Volturno”, in programma nei giorni 11 e 12 aprile nel Parco San Bartolomeo-Green Events a Caiazzo tra giardinaggio, artigianato e gastronomia, gli organizzatori hanno puntato, nell’ambito degli eventi sportivi, sul golf. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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