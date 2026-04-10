Tutto pronto per il Festival del Verde Giardini del Volturno

Per la quindicesima edizione della rassegna “Festival del Verde-Giardini del Volturno”, in programma nei giorni 11 e 12 aprile nel Parco San Bartolomeo-Green Events a Caiazzo tra giardinaggio, artigianato e gastronomia, gli organizzatori hanno puntato, nell’ambito degli eventi sportivi, sul golf. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Firenze, tutto pronto per l’Horror Festival all'ippodromo del VisarnoFirenze, 4 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme.

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A Roma il XV Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni per Fare Parentele. Tutte le date...Venerdì 10 aprile si apre la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio: per tre giorni il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si trasforma in un luogo di incontri, ... rtl.it

Tutto pronto per il Festival della green economy - (Video) Bollati: La green economy fondamentale per la competitività delle imprese - Il programmaIl Festival della Green economy sarà preceduto, dal 14 al 16 aprile, dal tour Le fabbriche della sostenibilità: aziende che aprono le porte a visite. Fra queste Iren che organizza visite al termoval ... gazzettadiparma.it

A #Roma torna il Festival del Verde e del Paesaggio. Appuntamento dal 10 al 12 aprile all’Auditorium Parco della Musica - facebook.com facebook

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