In un caffè affollato, mentre si controlla il telefono, si nota come il dispositivo attiri l’attenzione degli altri. La caratteristica che distingue questo modello è il design e la disposizione della parte posteriore, che lo rende immediatamente riconoscibile. La sua presenza tra gli utenti sembra suscitare curiosità, anche senza un motivo apparente. La popolarità del telefono si riflette anche nel modo in cui viene percepito tra le persone che lo osservano.

Sei in fila al bar, tiri fuori lo smartphone per controllare un messaggio e la persona accanto a te lo nota. Non perché stai guardando qualcosa di strano, ma perché il telefono è diverso da tutti gli altri. La scocca è trasparente, si vedono i componenti interni e sul retro c’è una barra di luci che si accende in modi diversi a seconda di chi ti scrive. È uno di quei rari oggetti che catturano l’attenzione anche di chi di tecnologia non sa niente. Nel mercato degli smartphone, dove tutto tende ad assomigliarsi ( stesso rettangolo nero, stesso layout di fotocamere, hai presente? ) c’è ancora qualcuno che ha deciso di creare qualcosa di originale capace di diventare un vero accessorio di personalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tutti si girano a guardarlo: cos’ha di speciale Nothing Phone (4a)?

Nothing phone (4a) colori svelati, ma nothing phone (4a) pro resta un mistero [galleria]un’anticipazione mirata sul contesto attuale evidenzia l’arrivo delle nuove colorazioni del Nothing Phone (4a).

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Cosa CA**O ha tirato fuori NOTHING (Phone 4a)

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