Tutti in fuga tranne una

In un momento di grande movimento, la maggior parte delle persone sta lasciando il paese, ma lei rimane. La leader politica non si allontana dal risultato referendario che ha sancito il suo rifiuto e non si allontana nemmeno dalla guerra che coinvolge il continente europeo e di cui è protagonista. La sua presenza si contrappone al flusso di chi decide di partire, segnando una posizione di fermezza.

Qui scappano tutti. Non scappa Giorgia Meloni. Non scappa dal No che ha vinto il referendum. Non scappa dalla guerra che la vede protagonista in Europa. E non scappa dal difficile alleato Trump. Chi scappa, invece, è la sinistra, capace di attaccare sempre, in virtù di quel vizietto che è costato la sconfitta perenne al Pd dal 2007, anno veltronianus. L'idea cioè che le elezioni vere non contino. E che il consenso conti quando comoda e come piace. Lo ha fatto perfino Matteo Renzi, illudendosi che le elezioni europee che gli avevano portato il 40% fossero il viatico a Palazzo Chigi. Per poi dimettersi dopo un referendum. Sempre lontano dalle urne politiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutti in fuga tranne una Leggi anche: I cinque nomi sono quelli preferiti dalla sala stampa tv e web. Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale ci hanno preso, indovinando tutti i cantanti (tranne una) Leggi anche: Presentazione del libro "Tutti assolti tranne il cane" Tutti lo hanno dimenticato a Natale. Tranne lei...