tutti gli appuntamenti promemoria in chat

Durante il Vinitaly, lo spazio Cantina QN situato nel Padiglione 1 dell’Emilia-Romagna offre un servizio gratuito che permette ai visitatori di ricevere promemoria in chat per tutti gli appuntamenti in programma. Il servizio consente di seguire in tempo reale gli eventi, tenendo traccia di eventuali cambiamenti e novità che si verificano durante l’intera manifestazione. Questa iniziativa mira a facilitare la partecipazione e l’organizzazione degli incontri durante l’evento.

Durante il Vinitaly, lo spazio Cantina QN, nel Padiglione 1 dell’ Emilia-Romagna, introduce un servizio semplice e gratuito per seguire in tempo reale tutti gli appuntamenti, tenendo traccia anche di tutte le novità e le modifiche che arriveranno nel corso dell’evento. Grazie alle notifiche su WhatsApp, i visitatori possono ricevere aggiornamenti immediati su talk, e incontri senza dover consultare continuamente il programma. L’attivazione è rapida. Basta cliccare sul link dedicato http:quotidiano.netcantinaqn-chat o inquadrare il QR code presente nello stand e nell’immagine qui accanto. In pochi secondi si apre la chat WhatsApp, dove è sufficiente inviare il messaggio preimpostato per iscriversi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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