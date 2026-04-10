tutti gli appuntamenti promemoria in chat

Durante il Vinitaly, lo spazio Cantina QN nel Padiglione 1 dell’Emilia-Romagna ha annunciato un nuovo servizio gratuito che consente di seguire in tempo reale tutti gli appuntamenti in programma e di ricevere aggiornamenti sulle eventuali modifiche o novità durante l’evento. Il servizio viene promemorizzato tramite una chat dedicata, offrendo un modo pratico per rimanere informati sull’andamento della manifestazione.

Durante il Vinitaly, lo spazio Cantina QN, nel Padiglione 1 dell’ Emilia-Romagna, introduce un servizio semplice e gratuito per seguire in tempo reale tutti gli appuntamenti, tenendo traccia anche di tutte le novità e le modifiche che arriveranno nel corso dell’evento. Grazie alle notifiche su WhatsApp, i visitatori possono ricevere aggiornamenti immediati su talk, e incontri senza dover consultare continuamente il programma. L’attivazione è rapida. Basta cliccare sul link dedicato http:quotidiano.netcantinaqn-chat o inquadrare il QR code presente nello stand e nell’immagine qui accanto. In pochi secondi si apre la chat WhatsApp, dove è sufficiente inviare il messaggio preimpostato per iscriversi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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