Tutti a bordo della Vespucci

A bordo della nave Vespucci si mescolano momenti di disciplina e competenza con sensazioni di attesa, solitudine e nostalgia. La vita a bordo coinvolge non solo aspetti professionali, ma anche emozioni più profonde, legate alla lontananza da casa e alla convivenza quotidiana con l'equipaggio. Questi elementi creano un quadro complesso dell’esperienza di chi trascorre periodi in mare, tra routine e sentimenti di umanità condivisa.

Non solo disciplina ed eccellenza, ma anche attesa, solitudine, nostalgia, umanità. Chi ha voglia di immergersi nella nave più bella del mondo, la Amerigo Vespucci, nave scuola custode da oltre 90 anni delle tradizioni marinare, non deve perdersi la docufiction che andrà in onda su Rai 3 venerdì 17 e 24 aprile e sarà disponibile su Rai Play. Le due puntate permettono di salire a bordo di un mito, esplorare il suo cuore pulsante e riscoprire cosa significa portare l'Italia oltre i confini. Vespucci, il viaggio più lungo, prodotto da Palomar con la voce narrante di Luca Ward, segue la formazione dei giovani allievi della Marina, dalla riparazione delle vele al cambio delle lampadine, all’imparare a vivere in 45 cm di privacy a testa, 450 persone in 80 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutti a bordo della Vespucci Morte di Alessandro Nasta a bordo del Vespucci: la parola alla CassazioneBRINDISI - La tragica vicenda giudiziaria legata alla scomparsa di Alessandro Nasta, il nocchiere brindisino di 29 anni che perse la vita il 24... Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione: panico fra i passeggeri a bordoMilano, 11 marzo 2026 – Sembra non esserci pace per le linee tranviarie milanesi: dopo la tragedia del 27 febbraio, col deragliamento del Tramlink in... Weekly Update GTA 5 Online • 2nd - 8th April 2026 Neighborhood Watch Week 1 Argomenti più discussi: Feste di primavera, nelle marine a bordo della navetta; TITANIC: UN VIAGGIO NEL TEMPO APPRODA A MILANO L’ESPERIENZA IN REALTÀ VIRTUALE CHE INVITA A SALIRE A BORDO DEL MITICO TRANSATLANTICO; Lufthansa alza il sipario su Fox, la nuova esperienza premium di bordo; Radiconcoli: dal 13 aprile, tutti in car pooling;Sali a bordo. Ogni tuo viaggio condiviso vale, si accumulano Cashback che da spendere in una rete di strutture. Annunciata stamattina la ricchissima selezione ufficiale. Ecco tutti i film e le star attese sulla Croisette x.com Buongiorno a tutti - facebook.com facebook