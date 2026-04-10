Tutte le sfide di Mariani a Leonardo Parla Nones

Nelle ultime settimane, Leonardo ha annunciato la nomina di Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato, portando a un cambio di leadership nell'azienda. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. Mariani succede a un predecessore, in carica da diverso tempo, e assume il ruolo in un momento di transizioni per la società. La nomina è stata approvata dagli organi competenti e resa nota attraverso comunicati ufficiali.

Il cambio al vertice di Leonardo, con la nomina di Lorenzo Mariani come amministratore delegato, non è solo una questione di fiducia personale nei confronti di un manager, ma anche il riflesso di un mutamento di paradigma, dall’economia di pace all’economia di emergenza, in un contesto geopolitico in cui le guerre non sono più una minaccia futura ma una realtà presente e incalzante. In questo contesto, un profilo come quello di Mariani sarebbe ciò che serve per affrontare la sfida più impegnativa: aumentare la produzione. Ne è convinto Michele Nones, vicepresidente dello Iai, che ha parlato del tema con Airpress. Professore, quali sono le sue prime impressioni sulla nomina di Lorenzo Mariani alla guida di Leonardo? La mia prima impressione è che si tratti di un segnale che va ben oltre la vicenda personale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutte le sfide di Mariani a Leonardo. Parla Nones Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Descalzi confermato all’Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni... Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Di Foggia presidente Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni...