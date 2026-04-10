Tuscania il segreto del corpo | 16 attori studiano le emozioni

A Tuscania, sedici attori provenienti da diverse nazioni stanno partecipando a un laboratorio di quarantuno ore incentrato sulla comunicazione corporea e le emozioni. L’attività mira a esplorare le tecniche di espressione attraverso il corpo e le sensazioni, coinvolgendo professionisti del teatro internazionale. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla formazione, con l’obiettivo di approfondire aspetti pratici legati alla recitazione e all’uso delle emozioni sul palco.

Sedici professionisti del teatro internazionale si stanno riunendo a Tuscania per un percorso intensivo di quarantuno ore dedicato alla gestione del corpo e della sfera emotiva. Il workshop, denominato Emozioni e Passioni, è coordinato dal collettivo ConimieiOcchi e vede la conduzione della docente Merry Conway, esperta con una formazione consolidata tra Stati Uniti e Inghilterra. L’attività, iniziata lo scorso 7 aprile, proseguirà fino al 14 aprile concentrandosi sulla ricerca gestuale e sulla capacità espressiva degli interpreti. Il metodo Conway tra ricerca fisica e studio dei classici. La direzione scientifica dell’evento è affidata a Merry Conway, figura che ha costruito la propria carriera lavorando con nomi come Anna Deavere Smith e la Los Angeles Women’s Shakespeare Company. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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