Tursi al centro del cambiamento | il festival che rilancia i borghi

Il borgo di Tursi, in Basilicata, sarà protagonista nei giorni 11 e 12 aprile del Tornanza Festival – Lucania Edition, un evento che coinvolge a livello nazionale il dibattito sulle aree interne. La manifestazione si svolgerà nel centro storico del paese e riunirà esperti, amministratori e cittadini interessati a discutere delle sfide e delle opportunità di queste zone. La presenza di questa iniziativa mira a valorizzare il ruolo dei piccoli centri nel panorama italiano.

Il borgo di Tursi, in Basilicata, diventerà il centro del dibattito nazionale sul futuro delle aree interne nei giorni 11 e 12 aprile, quando ospiterà il Tornanza Festival – Lucania Edition. L’evento, che si svolgerà presso il Palazzo Monumentale F.lli Bruno, nasce dalla collaborazione tra il Progetto Tornanza, l’organizzazione Tursi Digital Nomads e il Comune di Tursi per esplorare nuove direzioni riguardanti la vita, il lavoro e le dinamiche comunitarie nei piccoli centri. Dalla teoria al vocabolario: il valore sociale del ritorno nei territori. Quello che era iniziato come un progetto territoriale si è trasformato in un fenomeno culturale capace di influenzare il linguaggio comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tursi al centro del cambiamento: il festival che rilancia i borghi Cresce la domanda di prodotti nutraceutici per sostenere la salute riproduttiva. Il settore italiano vale il 15% del mercato europeo e riflette un cambiamento culturale che mette al centro una maggiore consapevolezzaSecondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona su sei sperimenta problemi di infertilità nel corso della propria vita, un dato che... "Intelligenza artificiale, dall'educazione al lavoro - persone al centro del cambiamento": se ne parla in un incontroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle... Temi più discussi: Famiglie: al via Parliamone, genitori, nuovi incontri di sostegno per neogenitori; Genova promuove la donazione organi: voto unanime a Tursi; Carlo Felice, i conti choc mettono i ceppi ai Balletti. Tursi presenta il conto alla Regione: Al teatro servono oltre 4 milioni o rischia il commissariamento -; Autismo, a Palazzo Tursi la sfida del Dopo la Diagnosi: il convegno che mette al centro i progetti di vita. Centro per le famiglie a Genova: gli incontri Parliamone, mamme e papà. Sostegno per neogenitori a Palazzo TursiIl Centro per le Famiglie del Comune di Genova promuove un nuovo ciclo di incontri dedicati ai neogenitori intitolato Parliamone, mamme e papà con l’intento di offrire uno spazio accogliente di ... mentelocale.it Autismo, a Palazzo Tursi la sfida del Dopo la Diagnosi: il convegno che mette al centro i progetti di vitaUn confronto tra istituzioni, famiglie e terzo settore, da cui emerge l’urgenza di progetti di vita continuativi: a giugno un bando per costruire un tavolo stabile sulla disabilità in città ... lavocedigenova.it A Palazzo Tursi la commissione dedicata al futuro dello stadio di Genova. Previsti 4 anni di lavori. Manca ancora il piano economico finanziario definitivo. Dubbi dell'opposizione sul progetto - facebook.com facebook