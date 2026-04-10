Rimini si conferma come la meta più visitata tra le città balneari italiane, grazie a una stagione turistica che dura tutto l’anno. La località si distingue per il numero di presenze registrate e mantiene con convinzione questo primato. La strategia adottata negli ultimi anni ha portato a un incremento costante dell’afflusso di turisti, e questa posizione di leadership viene considerata il risultato di un percorso avviato con determinazione.

Rimini saldamente in testa per presenze turistiche tra le località balneari italiane. È un primato che a Palazzo Garampi si tengono stretto. "Nonostante le difficoltà registrate, soprattutto in estate, in tutto il territorio nazionale, la città di Rimini si conferma leader per pernottamenti turistici tra le località balneari del Paese", sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. Primato che, nel 2023, Cavallino Treporti aveva scippato a Rimini. La piccola località veneta – spinta dall’effetto Covid che portò risultati diversi in varie località italiane – si ritrovò quell’anno con 6 milioni e 818mila pernottamenti, superando così Rimini che quell’anno si fermò a 6 milioni e 749mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, Rimini in testa tra le città balneari: "Il nostro segreto è la stagione lunga 12 mesi. La strada intrapresa è quella giusta"

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