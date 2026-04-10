Turismo napoli il caos di pasqua si ripresenterà al prossimo ponte

Durante il fine settimana pasquale, si sono registrate circa 400.000 presenze nel capoluogo e quasi 600.000 a livello regionale, secondo le stime di Confesercenti Campania. Il settore extralberghiero ha raggiunto tassi di occupazione tra l’80 e l’85 per cento. Si prevede che, anche per il prossimo ponte, il flusso di turisti possa portare a una ripetizione delle condizioni di caos di questi giorni.

I numeri del weekend pasquale erano attesi, e sono arrivati: circa 400mila presenze nel solo capoluogo, quasi 600mila su scala regionale secondo le stime di Confesercenti Campania, con il comparto extralberghiero che ha registrato tassi di occupazione tra l’80 e l’85 per cento. Eppure, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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