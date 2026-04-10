In un parco cittadino, si svolge un evento dedicato alla scoperta della natura durante la primavera. L'iniziativa prevede attività di animazione, letture e esplorazioni rivolte a adulti e bambini. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’assessorato dedicato all’Ecologia e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. Partecipanti di tutte le età sono invitati a immergersi nelle attività per conoscere meglio l’ambiente naturale che li circonda.

Primavera al parco alla scoperta della natura. In collaborazione con l’assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Bregnano, nel comasco, il Parco del Lura organizza al Museo delle api di via Prava a Bregnano una serie di eventi primaverili tra spettacoli di animazione, letture ed esplorazioni scientifiche aperti a bambini, famiglie e adulti alla scoperta delle api, delle piante e della biodiversità che ci circonda. Tutti gli eventi sono gratuiti. Domenica alle 16 in programma ’Arborea - passeggiata poetica in un erbario vivente’ di Caminante APS. Sarà una performance itinerante che riflette sul rapporto uomo-natura e accompagna il pubblico attraverso suggestioni narrative, letterarie, musicali e di immagine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tuffo nella natura. Animazione, letture ed esplorazioni

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