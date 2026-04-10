L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di non essere scaramantico e di non credere nei fioretti, sottolineando che si concentra sul suo lavoro e sull’insegnare ai giocatori ciò che può. Ha aggiunto di non fare promesse o previsioni riguardo ai risultati, mantenendo un atteggiamento pragmatico e focalizzato sulle sue responsabilità. La sua posizione si basa sull’impegno quotidiano e sulla fiducia nelle proprie capacità e nella squadra.

2026-04-09 20:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: “ Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro, in quello che posso trasmettere alla squadra, quindi non mi sento di fare nessun fioretto “. Così Cristian Chivu, ai microfoni di Sky Sport, a tre giorni dalla sfida in casa del Como. Il tecnico dell’ Inter parla di se stesso e di un gruppo che lo segue con convinzione e che è più compatto che mai. “ Credo di essere riuscito a essere me stesso, senza quelle maschere che questo mondo ti offre. Ho avuto il coraggio e la forza di continuare a essere quello che sono dal punto di vista umano, mentre da quello professionale credo di essere migliorato molto – spiega Chivu -. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Chivu: “Scudetto all’Inter? Non sono scaramantico e non faccio fioretti, credo nel mio lavoro”

Füllkrug: “Scudetto? Credo nel vincere ogni partita. Sul mio futuro al Milan dico …”Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

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In un'intervista a Sky Sport, Cristian #Chivu ha mostrato l'orgoglio per come ha vissuto questa sua grande sfida all' #Inter "Quale è stata la principale insidia che ha dovuto vivere in questa prima stagione Cercare di essere me stesso. Ci sono riuscito, n x.com

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