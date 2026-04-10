Iker Casillas ha dichiarato che Buffon è superiore a tutti gli altri portieri, includendo anche il suo ex avversario. La sua opinione si basa sulla lunga carriera e sui successi ottenuti con la nazionale e il club. Casillas, che si è ritirato nel 2020, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo un periodo di silenzio, lasciando intendere la sua preferenza per il portiere italiano. La discussione sul miglior portiere della storia continua a dividere gli appassionati.

2026-04-10 17:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Iker Casillas è stato indubbiamente uno dei portieri più forti al mondo. L’ex numero uno del Real Madrid e della “ Roja ” è stato immortalato in un video Instagram intento a partecipare alla sfida del silenzio. Il regolamento è semplice: a casillas gli vengono mostrate immagini di altri estremi difensori: se questi reputa che il giocatore mostrato sia più forte di lui, parla; nel caso contrario invece deve rimanere appunto in silenzio. Il video è diventato presto virale, anche per via del risultato della sfida, in cui Casillas ha preso parola soltanto quando gli è stata mostrata la foto di un particolare portiere, tanto caro a noi italiani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Buffon sopra tutti, Casillas non ha dubbi: la leggenda Real rompe il silenzio così

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