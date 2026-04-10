Trump si congratula con gli astronauti della missione Artemis II | Siete nella storia

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio di congratulazioni agli astronauti della missione Artemis II, affermando che il loro successo li ha fatti entrare nella storia e ha suscitato grande orgoglio nel Paese. La comunicazione è avvenuta il 10 aprile 2026, con il presidente che ha espresso apprezzamento per il risultato raggiunto dagli equipaggi coinvolti nella missione spaziale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla missione stessa.

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