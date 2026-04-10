Trump si congratula con gli astronauti della missione Artemis II | Siete nella storia – Il video

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio di congratulazioni agli astronauti coinvolti nella missione Artemis II, affermando che il loro viaggio rappresenta un momento storico e ha reso l’intera nazione orgogliosa. La comunicazione è arrivata attraverso un video pubblicato il 10 aprile 2026, in cui si rivolge agli astronauti riconoscendo il valore della loro impresa. L’evento ha attirato l’attenzione di media e pubblico, sottolineando l’importanza della missione spaziale.

(Agenzia Vista) Usa, 10 aprile 2026 “Oggi siete entrati nella Storia e avete reso tutta l’America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa”, così il Presidente Usa Trump si congratula con gli astronauti della missione Artemis II. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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President Trump Congratulates Artemis II Astronauts After Historic Deep-Space Record | N18G

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