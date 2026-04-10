Prima di partire per la Virginia, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non permetterà all'Iran di imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz. Ha anche augurato buona fortuna a un politico durante i colloqui programmati in Pakistan. La dichiarazione fa parte delle sue affermazioni pubbliche prima del viaggio, senza ulteriori dettagli o commenti.

"Non permetterò" che l'Iran "faccia pagare un pedaggio sullo stretto di Hormuz ". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per la Virginia augurando inoltre "buona fortuna" a Jd Vance per i colloqui di domani in Pakistan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, non permetteremo che ci sia un pedaggio su Hormuz

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